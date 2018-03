Prefeitura de Manhuaçu constrói ponte no Barreiro

A Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Obras, entregou mais um anseio antigo de moradores do Barreiro. Desde o início da gestão, a prefeita Cici Magalhães tem seguido à risca o lema “Ouvir para Governar”. Neste sentido, uma ponte de concreto foi construída com a ajuda da população, substituindo uma ponte de madeira.

Tão logo o pedido foi feito à Administração, a prefeita Cici Magalhães pediu que o secretário de Obras, João Amâncio, e o diretor de Obras, Janio Sérvio Mendes “Catinga” dessem início ao projeto de construção da ponte. “Nós sabíamos que essa obra seria muito benéfica à comunidade. Por isso, não medimos esforços para entregar o quanto antes”, disse Cici Magalhães.

O diretor de Obras, Janio Sérvio Mendes “Catinga”, explicou que a nova ponte foi toda projetada para dar mais segurança, tanto para pedestres, quanto para motoristas. “Antes, havia uma ponte de madeira. Agora, a obra tem fundação, pirulito, ferragem, enfim, tudo o que precisa. Entregamos uma construção digna do povo do Barreiro”, avaliou Catinga.

Pelo menos dez moradores do Barreiro ajudaram no dia de bater a laje da ponte.

Representando a comunidade, Fernando Souza agradeceu a prefeita de Manhuaçu e os funcionários da Secretaria de Obras. “Só temos que agradecer por esta obra. O vereador Adalto Abreu também contribui, fazendo o pedido. Muito obrigado a todos”, comemorou Fernando.

