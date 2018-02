Prefeitura de Manhuaçu entrega 3 novas motos para PM

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, entregou três novas motocicletas ao comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Sérgio Renato, na manhã desta quarta-feira (28/02). A solenidade foi realizada na sede da unidade militar. Participaram da solenidade o vice-prefeito de Manhuaçu, Renato da Banca; os secretários municipais Cristina Miranda (Administração); Bruno Spínola (Planejamento); Jânio Garcia (Esportes); Gena Clara (Cultura e Turismo); Giuzaina Gregório (Trabalho e Desenvolvimento Social); João Amâncio (Obras) e a chefe de gabinete Sandra Cerqueira, além de policiais militares. De acordo com a prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, a Prefeitura mantém parceria com as Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, pois entende que segurança pública é um anseio da população, não só da sede, mas também dos distritos. Além disso, a aquisição das motocicletas é vista pela prefeita como importantes no combate á criminalidade na cidade. “Os policiais terão mais agilidade ao atuar nos casos que competem a eles. Estamos contribuindo para uma prestação de serviço ainda mais eficiente da nossa Polícia Militar”, comentou Cici. A prefeita lembrou ainda que no dia 24 de março haverá a I Conferência Municipal de Trânsito e conta com a presença da população para prestigiar e participar do evento levando ideias, sugestões e críticas.

O comandante do 11º BPM, Sérgio Renato, exaltou a parceria firmada entre Prefeitura e PM, desde o início do mandato da prefeita Cici Magalhães, e afirma que o convênio prova que o município está preocupado com as ações voltadas á segurança pública. “Quero agradecer á prefeita Cici Magalhães pelo convênio firmado. Estamos empregando o dinheiro da melhor maneira possível. Nestes primeiros dois meses, reduzimos os roubos e os crimes violentos em Manhuaçu. Vamos continuar trabalhando para garantir a sensação de segurança aos munícipes”, disse Sérgio Renato.

Parceria

As motocicletas fazem parte parceria entre a Prefeitura de Manhuaçu e a Polícia Militar. Ao todo, o município repassará R$ 144 mil para a Polícia Militar, conforme convênio nº 6.285/2017. Pelo menos R$ 72 mil foram utilizados para a aquisição das Hondas XRE 300 e equipamentos. Os veículos integrarão o Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR). Em relação ao valor restante do convênio, que deverá ser repassado em breve pela Prefeitura, a previsão é de que o mesmo seja investido nas obras de ampliação e reforma da Companhia PM do distrito de Realeza.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu