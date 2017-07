Prefeitura de Manhuaçu lança construção de Ginásios Poliesportivos

A Prefeita Cici Magalhães assinou duas novas ordens de serviço no sábado, 29/07, para a construção de ginásios poliesportivos nos distritos de Ponte do Silva e Realeza. Também presentes à cerimônia o Deputado Estadual João Magalhães, autor das Emendas Parlamentares para estas obras junto ao Ministério do Esporte; Secretários de Esportes, Jânio Garcia Mendes, e de Obras, João Amâncio Faria, juntamente com demais membros do secretariado, vereadores, lideranças comunitárias e moradores. Juntas, as obras representam um investimento de R$ 1,2 milhão para que a juventude e as famílias tenham novos espaços para a prática esportiva e recreação. Em Realeza, o Secretário de Estado da Agricultura Pedro Leitão prestigiou a solenidade, juntamente com moradores.

Ponte do Silva

A primeira solenidade ocorreu em Ponte do Silva, às 9h da manhã. Situado ao lado do ESF, o local onde será construído o ginásio poliesportivo foi preparado com serviços de terraplenagem e de limpeza – executada pela equipe do SAMAL. Presentes à solenidade, acompanhando a Prefeita Cici e o Secretário de Esportes Jânio Garcia Mendes, o Deputado Estadual João Magalhães, Vereadores Berenice Ferreira, Giovanni Mageste, Cabo Ferreira e José Geraldo Damasceno (Zé Rulinha); Comandante do 11º BPM, Ten-cel. Sérvio Túlio Mariano Salazar; Chefe de Gabinete Sandra Cerqueira; secretariado, diretores e coordenadores municipais; Presidente da Associação Comunitária, Nilson Dângelo Cicarini Hott, e Vice-presidente Sandro Moretti; Presidente do CMDRS, Daniel Corsetti; rep. do Conselho Setorial Altair Almeida (Presidente), Flávio Rhodes e Juquinha Fochat; lideranças comunitárias ‘Juninho Totó’, Celso, Waldimiro Pedro de Souza, Ludovino Rhodes, Josenir Knupp (Pres. Ass. de Vila Formosa), Fernando (CMDRS – Cor. Dos Hott), Gessé Pereira (Com. Cor. dos Hott), Cleber (CMDRS – C. Bem Posta) e Batista Gomes (Cor. São Francisco), além de representantes da empresa responsável pela construção da obra e moradores. Vereador Rodrigo Júlio justificou a ausência e parabenizou a Administração pelo trabalho realizado.

Realeza

Logo após a solenidade em Ponte do Silva, as autoridades seguiram para Realeza, onde também foi assinada Ordem de Serviço para construção de Ginásio Poliesportivo. No distrito, a obra será construída em terreno situado à Rua Mário Ediney de Paula. Além da Prefeita Cici; também presentes o Deputado João Magalhães; Secretário de Estado da Agricultura, Pedro Leitão; Secretários M. de Esportes, Jânio Garcia Mendes, e de Obras, João Amâncio Faria, além de demais membros do secretariado, diretores e coordenadores municipais; Vereadores Elenilton Martins Vieira, Berenice Ferreira, Gilson César da Costa, Giovanni Mageste, Cabo Ferreira e José Geraldo Damasceno (Zé Rulinha); Comandante do 11º BPM, Ten-cel. Sérvio Túlio Mariano Salazar; Chefe de Gabinete Sandra Cerqueira; Diretor M. de Obras, Jânio Sérvio Mendes (Catinga) – ex-vereador e morador do distrito; Diretor da EE Dr. Eloy Werner, Júlio Caetano; Pró-reitores do Instituto Federal Sudeste de Minas/ Campus Manhuaçu, Aluísio de Oliveira (Desenv. Institucional) e Fabrício Faria (Administração e Planejamento) e o Diretor Geral da instituição em Realeza, José Geraldo Soares; Mobilizadora do SENAR, Isaura da Paixão, e Presidente do CMDRS, Daniel Corsetti, além de lideranças comunitárias Dona Jari, Sr. Gessé e familiares, Malvino Lopes e Professora Maria Helena e moradores. O Grupo de Oração Nossa Senhora das Graças conduziu com momento de oração e bênçãos do terreno onde o ginásio poliesportivo será erigido.

Ao se pronunciar, o Secretário M. de Esportes, Jânio Garcia Mendes, morador de Realeza, se emocionou ao relatar os esforços para que o sonho do poliesportivo se consolidasse. Ele agradeceu à Prefeita Cici e ao Deputado João Magalhães por concretizarem este importante projeto social já no primeiro ano de trabalho da nova administração municipal. As demais autoridades também reiteraram este dinamismo da Prefeitura em superar desafios e assegurar a realização de obras aguardadas pela comunidade, na cidade e nos distritos.

