Prefeitura de Manhuaçu mudará para o antigo prédio do Fórum

Na manhã de terça-feira, dia 1/08, a Prefeita Cici Magalhães visitou as instalações do prédio onde funcionava o Fórum Desembargador Alonso Starling, na Praça Cinco de Novembro, que, em breve, deverá ser o novo endereço da Prefeitura de Manhuaçu. Presentes também a Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira, e os Secretários Municipais Dr. Bruno Spínola (Planejamento) e Claudinei Lopes (Fazenda).

O repasse do prédio ao município foi autorizado pelo Governador Fernando Pimentel em sua recente visita à Manhuaçu, durante o ‘Encontro Fóruns Regionais de Governo’, realizado há pouco mais de um mês, no dia 29 de junho.

A efetiva transferência do edifício à Administração Municipal depende da aprovação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O Deputado Estadual João Magalhães está se empenhando junto à Presidência da ALMG, no intuito de tornar mais ágeis estes procedimentos junto à Casa Legislativa Mineira. A previsão é que o projeto seja votado e aprovado pelos deputados nos próximos quinze dias.

A visita realizada hoje teve o propósito de averiguar as condições da estrutura física do prédio onde funcionou o Poder Judiciário, analisando-se a viabilidade e a necessidade de eventuais melhorias a serem feitas antes da transferência da sede do Executivo. Neste pensamento inicial, o atual prédio da Prefeitura, na Praça Cordovil Pinto Coelho, deverá abrigar setores da Administração Municipal que atualmente estão alocados em imóveis particulares.

A Prefeita Cici Magalhães considera que a disponibilidade deste novo prédio para o município representará significativa economia para os cofres públicos, com a redução pagamento de aluguéis por parte da Administração Municipal.

Secretaria de Comunicação de Manhuaçu