Prefeitura de Manhuaçu renova Programa de Bolsa de Estudos

Com o intuito de fomentar a educação e incentivar o ingresso de estudantes ao mundo acadêmico superior, a prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, renovou o Programa Municipal de Bolsas de Estudos para o Ensino Superior. As inscrições para o processo seletivo serão abertas em fevereiro para duas instituições de ensino de Manhuaçu: Faculdade do Futuro e Facig. O prazo para interessados procurarem a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social é entre os dias 15 e 28 de fevereiro.

“A Educação é peça chave para uma sociedade mais justa e igualitária. Desde o início do nosso mandato, temos ouvido muito as pessoas para poder tomar nossas decisões e esta concessão de bolsa de estudo para o ensino superior deu muito certo para várias pessoas. Com essa renovação, vamos dar continuidade a o que tem sido um sucesso para tantos manhuaçuense”, avaliou Cici Magalhães.

O edital, publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira, prevê ainda a aplicação das regras para a renovação dos atuais bolsistas beneficiados pelo programa municipal.

A secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Celeste Gregório, explica que “a bolsa de estudos foi criada através da Lei Municipal nº 2.599/2006, alterada pela Lei Municipal nº 3.061/2011 e 3.768 de 20 de novembro de 2017 e garante descontos de até 30% do valor da mensalidade aos estudantes aprovados de acordo com o processo de seleção”, completou.

A Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social fica na Rua Monsenhor Gonzalez, 484, Centro de Manhuaçu. Ao lado da Igreja Matriz de São Lourenço.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu