Prefeitura de Manhuaçu repassa recursos para PM adquirir motos

Na tarde de quarta-feira, 20/09, a Prefeita Cici Magalhães reuniu-se com o Comandante do 11º BPM, Tenente-coronel Sérvio Túlio Mariano Salazar, no Gabinete, para proceder com o repasse de recursos do município, da ordem de R$ 72.000,00, para a Polícia Militar. Também presentes, a Secretária Municipal de Administração, Cristina Miranda; Capitão Jésus (Comandante da 72ª Cia.); Capitão Freitas (Comandante da 272ª Cia.) e Tenente Braga (Chefe da Seção de Logística do 11º BPM).

Ao todo, o município repassará R$ 144.000,00 para a Polícia Militar, conforme convênio nº 6.285/2017, firmado entre a PMMG e o Município de Manhuaçu.

De acordo com o Comando do Batalhão, esta primeira parte do repasse, com valor de R$ 72 mil, será utilizada para a aquisição de três motos Honda XRE 300. Estes veículos integrarão o GEPMOR (Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida) e equipamentos.

Em relação ao valor restante do convênio, que deverá ser repassado em breve pela Prefeitura, a previsão é de que o mesmo seja investido nas obras de ampliação e reforma da Companhia PM do distrito de Realeza.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu