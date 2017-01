Prefeitura de Matipó assina convênio com a Polícia Militar

Foi celebrado na segunda-feira, 16 de janeiro, o convênio entre a Prefeitura Municipal de Matipó e a Polícia Militar de Minas Gerais, visando a segurança pública e a atuação educativa e preventiva do órgão policial.

O compromisso foi lavrado no gabinete do Prefeito de Matipó, Sr. Valter Mageste de Ornelas, contou com a presença do Tenente Marcelo Moreira e do procurador-geral da Prefeitura, Dr. Bernard Sousa Mendes de Assis.

A Segurança Pública é um direito fundamental previsto na nossa constituição e o prefeito Valtinho preza para que esta parceria entre estado e município tenha total condição de ser levada realmente em prática, garantindo assim mais segurança e tranquilidade a todo cidadão matipoense e nossos queridos visitantes.