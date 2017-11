Prosseguem as obras da UBS de Dom Corrêa

Compartilhar no Facebook

As obras de construção da UBS (Unidade Básica de Saúde) em Dom Corrêa, autorizadas no final de abril deste ano pela Prefeita de Manhuaçu Cici Magalhães, prosseguem em ritmo dinâmico no distrito.

Reivindicação antiga da comunidade, a sede própria possibilitará melhores condições de atendimento para as famílias e de trabalho para as equipes de Saúde.

A importante obra foi assegurada por meio de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Subtenente Gonzaga junto ao Governo Federal, com valor de R$ 400.748,00.