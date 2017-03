Realeza ganha terreno para construção de Quadra Poliesportiva

A prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães, esteve no início desta semana na Superintendência da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), órgão integrante da estrutura do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP) – Superintendência do Estado de Minas Gerais, assinando o contrato de cessão de um terreno para construção de uma quadra poliesportiva no distrito de Realeza.

A regularização do terreno – localizado na área próxima ao antigo DNER em Realeza – foi um pedido que havia sido feito à SPU pela prefeita Cici Magalhães e o Secretário Municipal de Esportes Jânio Garcia Mendes.

Com a liberação do terreno, é vencido um grande obstáculo para a construção da nova quadra poliesportiva de Realeza. Os recursos foram alocados pelo Deputado João Magalhães, mas ainda havia a pendência da liberação do terreno.

Ainda segundo Cici Magalhães, a parceria entre o Executivo e o órgão federal vai beneficiar bastante a comunidade de Realeza, criando uma área de esportes moderna e muito funcional. “Essa questão do terreno estava pendente e nos empenhamos bastante para resolver isso nos primeiros dias do nosso governo, encaminhando toda a documentação e indo até a SPU para agilizar esse procedimento”, afirmou.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Manhuaçu