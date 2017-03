Reunião Circuito Pico da Bandeira na Câmara de Santana do Manhuaçu

Aconteceu nesta terça-feira (21/03) a reunião do Circuito Pico da Bandeira na Câmara Municipal em Santana do Manhuaçu, Prefeitos, Secretários, Assessores e equipes de trabalho que compõe o setor de Turismo compareceram para discutir ideias e traçar as diretrizes para que as cidades que constituem o Circuito possam dar os próximos passos para uma caminhada efetiva alavancando o Turismo na nossa região.

Prefeitos da cidade de Martins Soares (Fernando Almeida de Andrade), Simonésia (Laerte Augusto), Alto Caparaó (José Gomes), Luisburgo (José Carlos Pereira) estiveram presentes e Secretários de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer dessas e das demais cidades do circuito também compareceram para discutir ideias e iniciativas para o bom funcionamento do Circuito Turístico.

A prefeita Rosa frisou que o Turismo na região é de suma importância e que as riquezas das nossas terras devem ser exploradas, pois ajudam a movimentar a cadeia econômica do município e da região.