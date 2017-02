Reunião CONSEP na Câmara Municipal de Santa Margarida

1 de 6

A reunião foi promovida nessa quinta-feira, 9/02. Os membros do Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP), juntamente com excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Margarida, José Lucio Bárbara (PDT), seu secretário o vereador Phillipe Pimentel Araújo (PRB ) e vice presidente o vereador José Ronaldo de Oliveira (PP) e demais vereadores: Geraldo Rodrigues (PMDB); Dirceu Alves dos Santos (PP); Moises Rodrigues (PP); Messias José dos Reis (PT); Luciano Augusto da Rocha (DEM).

Contou com a presença do coordenador regional Manhuaçu do clube de desbravadores Miguel de Jesus, do delegado regional Dr. Carlos Roberto, do Juiz de direito da comarca de Abre Campo Dr. Bruno Camelo, do presidente anterior do CONSEP Sr. Paulo Carmelito, do comandante do pelotão de Matipó Ten. Moreira, do prefeito Geraldo Schiavo e do vice-prefeito Ilbinelle Santana Otoni.

Na oportunidade, foram apresentados depoimentos acerca de fatos e ações, relacionados à segurança pública municipal, pelo Presidente da Rádio Mineirinha 87.9, Sr.José da Silva Lima, pela diretora escolar Jacqueline Magalhães Campos, pela empresária Monica e Denise Mageste Bissute.

O objetivo era apresentar os novos membros do conselho e buscar apoio para o fortalecimento do CONSEP, além de discutir e promover ideias que auxiliem em diversos segmentos da sociedade, formas de arrecadação, para poder ajudar as entidades a trabalharem com a segurança pública.

CONSEP