Saiba quem é o interventor da segurança pública no Rio

Militar de Belo Horizonte será o responsável por comandar as polícias na cidade na tentativa de restabelecer a ordem e combater a violência

Ele foi o responsável pela segurança durante os Jogos Olímpicos no Rio, em 2016. E agora será o militar à frente das forças de segurança do Rio de Janeiro enquanto durar a intervenção federal no estado. Walter Souza Braga Netto é general do Exército do Comando Militar do Leste. Tem 60 anos, nasceu em Belo Horizonte e, por meio de um decreto assinado pelo presidente Michel Temer, na tarde dessa sexta-feira, passa a ser o responsável por combater e controlar a criminalidade que domina, principalmente, o cartão postal carioca.

Com a intervenção federal na segurança, as Forças Armadas assumem o comando das polícias Civil e Militar no Rio. Também ficarão sob as suas ordens o Corpo de Bombeiros e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. O general Braga Netto exercerá o papel de governador do Rio de Janeiro, especificamente na área de segurança pública, área esta que o atual governador do estado, Luiz Fernando Pezão, não apitará mais nada. Ao interventor caberá responder somente ao presidente Michel Temer e à Presidência da República.

General de quatro estrelas, Braga Netto ocupa o posto máximo na carreira do Exército. De perfil avaliado como combatente, já ocupou o serviço de inteligência do Exército. No Rio, tem bom trânsito no comando das polícias que irá liderar. Pela Polícia Civil, é tido como um colaborador dedicado, já que é parceiro das forças auxiliares de segurança estadual. De acordo com o militar, o momento agora será o de organização.

“Nós vamos entrar numa fase de planejamento. Nosso relacionamento com a Secretaria de Segurança e todos os órgãos de segurança do Rio de Janeiro é um relacionamento muito bom. Vamos fazer um estudo, vamos conversar com todos e a nossa intenção é fortalecer ainda mais o sistema de segurança lá do Rio de Janeiro para voltar a atuar conforme merece a população carioca.”



O Comando Militar do Leste, do qual ele está à frente, coordena as atividades do Exército nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Estão sob as ordens do general mais de 50 mil militares. O currículo de Braga Netto é extenso: já foi comandante da 1ª Região Militar, chefe do Estado-Maior da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada e do Comando Militar do Oeste, além de comandante do 1º Regimento de Carros de Combate. Durante a Olimpíada, foi coordenador-geral da assessoria especial para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Tem 23 condecorações nacionais e quatro estrangeiras, segundo o Ministério da Defesa.

A decisão da intervenção militar na segurança do Rio ainda terá que passar pela aprovação do Congresso Nacional, já que foi editada por meio de um decreto presidencial. A votação na Câmara está marcada para a noite da próxima segunda-feira. A intervenção deve durar até 31 de dezembro de 2018, último dia do governo Pezão e do governo Temer.

De Brasília Hédio Júnior