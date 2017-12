SAMAL realiza limpeza em rodovia de acesso a São Sebastião do Sacramento

Compartilhar no Facebook

A equipe do SAMAL, coordenada pelo Diretor Eron Elias, iniciou os trabalhos de limpeza das margens da rodovia que interliga a BR-116 a São Sebastião do Sacramento. Em atendimento à Prefeita Cici Magalhães, a operação de limpeza se estenderá também ao ribeirão que permeia o distrito.

Os trabalhadores retiram galhadas, lixo e outros materiais que obstruem ou comprometem a visibilidade de quem transita no local.

Eron Elias destaca que os trabalhos em andamento na comunidade possibilitarão mais segurança no trânsito, especialmente para moradores das imediações que passam pelo local a pé, a cavalo ou bicicleta, durante o dia e à noite, disputando espaço com carros, ônibus e caminhões no estreito asfalto, que não possui estacionamento