SAMAL realiza novas ações preventivas contra incêndios criminosos na usina

Trabalhadores do SAMAL, com o auxílio de associados da Ascamare, movimentam a usina de triagem de lixo visando minimizar as ocorrências de incêndios criminosos no local. De acordo com o Diretor Eron Elias, a Prefeita Cici Magalhães determinou que a Administração Municipal tome todas as providências necessárias, em conformidade com a legislação, para se evitar danos ambientais e transtornos à população.

Situada na parte alta da cidade, próximo ao Clube do Sol (margens da BR-262, sentido Reduto), a usina recebe cerca, por dia, cerca de noventa toneladas de lixo – recolhido diariamente em Manhuaçu.

No ano passado, incêndios criminosos mobilizaram até mesmo a equipe do Corpo de Bombeiros e de Policiais Militares do Meio Ambiente, em razão da proporção que tomaram. A grande fumaça chamou a atenção da população e causou transtornos relacionados a mau cheiro em diversos pontos da cidade.

Uma das dificuldades constatadas é que, no local, há vários anos, grupos de pessoas tem ateado fogo no lixão, com o intento de localizar mais rapidamente as latas de alumínio – que tem valor no mercado como material reciclável.

Atualmente, no local, membros da Ascamare (Associação Manhuaçuense de Coletores de Materiais Recicláveis) realiza um trabalho diário de separação e coleta de recicláveis, visando a geração de renda com sua comercialização.