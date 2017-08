Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Santana do Manhuaçu, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue, com obras de recuperação na Fazenda dos Honórios (Zona Rural do Município) para instalação da APAE.

Os serviços foram iniciados no final de semana. A obra tem como finalidade dar lugar a uma nova sede para APAE de Santana do Manhuaçu.