Secretaria de Agricultura de Manhuaçu faz entrega de alimentos

A Secretaria de Agricultura de Manhuaçu e as associações das comunidades da Serra do Ouro e Vila de Fátima fizeram a primeira entrega de alimentos deste ano dentro do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) para sete entidades.

O PAA é uma ação que visa colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos de agregação de valor à produção.

Em Manhuaçu, a prefeitura é parceira do programa por meio do apoio dado pela Secretaria e diversos outros órgãos – como Emater-MG, sindicatos e Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) – com a realização de ações de fomento à agricultura familiar, orientação técnica, recuperação de estradas para o escoamento da produção e transporte dos produtos até a cidade.

Segundo o secretário de agricultura de Manhuaçu, Flânio Alves, o objetivo é reforçar esse programa. “A Prefeitura disponibilizou o caminhão para buscar os produtos e fazer as entregas. Oferecemos também a assessoria para ajudar nas entregas e temos agora o Banco de Alimentos. Isso vai ajudar os agricultores, quem está recebendo o produto e a economia do município, gerando emprego e renda”, conta.

Preço garantido

O dinheiro vem para as associações para que produzam e vendam com preço já garantido. Em geral são frutas, como a manga e a acerola, e legumes que produtores já têm na propriedade, mas que muitas vezes se perdem. Esse alimento é doado nas entidades da cidade.

“A Associação elabora um projeto com apoio técnico da Emater-MG, sindicatos, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e outras entidades e apresenta na Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Ela aprova o projeto e autoriza um depósito na conta da associação do valor total. À medida que a entrega é feita, a prestação de contas é encaminhada para a Conab e ela libera o valor correspondente ao que foi entregue”, detalha a sistemática do programa.

Em muitos casos, de acordo com Flânio Alves, os produtores não davam atenção para legumes e frutas que tinham em seus quintais. “Com o PAA, os produtos são vendidos com bons preços. Isso motivou os produtores para ter mais frutas e legumes em suas roças. Além de ter disponível para a família, acaba tendo a opção de vender. E no final, beneficiam essas entidades e o alimento chega às pessoas que precisam”, completa.

Expansão

A Prefeita Cici Magalhães garantiu apoio ao programa e ao CMDRS, Emater-MG e sindicatos para que esse trabalho seja expandido. Mais duas associações estão elaborando projetos para esse ano. A ideia é ampliar a variedade de produtos e atender mais entidades, oferecendo uma diversidade maior de alimentos.

A implementação do Banco de Alimentos no município vai centralizar as ações do PAA e ampliar a distribuição dos produtos, beneficiando famílias e as entidades.

Atualmente, o programa beneficia 59 famílias em Manhuaçu e, entre 150 a 200 pessoas das comunidades de Serra do Ouro, Vila de Fátima, São Geraldo (Gavião) e dos Diniz.

“Estamos à disposição na secretaria para mostrar aos produtores como funciona o projeto e até para alavancarmos o programa. Isso vai abrindo mercado para outras coisas, criando novas opções para o produtor vender. E outra vantagem é que essa renda circula no município”, ressalta Flânio Alves.

