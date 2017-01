Secretários do Governo Municipal de Manhuaçu

Compartilhar no Facebook

A Prefeita Cici Magalhães nomeou o secretariado municipal. A posse foi realizada em reunião na Prefeitura Municipal com a presença do vice-prefeito Renato da Banca e do Deputado Estadual João Magalhães.

Karina Gama dos Santos Sales assumiu a Secretaria de Saúde; o novo Secretário de Fazenda é Claudinei Domingues Lopes e na Secretária de Administração foi nomeada Cristina Maria Miranda.

A Secretaria de Educação foi assumida por Luizaura Januário de Oliveira Ferreira; Gena Clara Gil Alcon Silva foi para Cultura e Turismo.

Ainda foram empossados: na Secretaria de Obras, João Amâncio de Faria; Secretário de Agricultura, Indústria e Comércio, Flânio Alves da Silva; Secretário Municipal de Comunicação Social, Alexandre Junqueira Leitão de Almeida; Procurador Jurídico, Dr. Sander Resende Pereira; Chefe de Gabinete, Sandra Cerqueira Hott Nery. Na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social, Giuzaina Celeste Gregrório; e na de Esportes – Jânio Garcia Mendes.

As duas autarquias municipais foram assumidas porLuiz Carlos de Carvalho – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Eron Elias da Silva – Serviço Autônomo Municipal de Limpeza Urbana (SAMAL).

A Prefeita Cici Magalhães destacou sua intenção de formar um secretariado visando uma gestão eficiente e participativa, como foi uma das propostas de sua campanha de ouvir a população, dar atenção aos problemas do município.

Ela pediu o empenho dos novos secretários e lembrou que o cenário de dificuldades econômicas é um dos grandes desafios da gestão. “Assim como toda a população, quero ver nossa Manhuaçu crescendo e se desenvolvendo. Os últimos anos foram difíceis não apenas para nós, mas para o nosso país como um todo. Temos consciência de que este início de gestão ainda será complicado, mas a nossa expectativa é de que possamos progredir”, afirmou.

Como uma das primeiras ações da nova gestão, estão sendo criadas frentes de trabalho para realizar operações tapa-buracos, patrolamento de pontos críticos de estradas e limpeza de ruas em bairros e nos distritos.