Simonésia recebe três ônibus para o transporte escolar

Em uma solenidade realizada na última sexta-feira, 10/02 no Expominas, em Belo Horizonte, o Governador mineiro, Fernando Pimentel entregou a diversos municípios que compõem os 17 Territórios de Desenvolvimento, ônibus destinados ao transporte escolar.

Simonésia foi contemplada com veículos doados pelos Deputados Federais Misael Varella, Padre João e Reginaldo Lopes.

O prefeito Laerte Augusto esteve na Solenidade e recebeu as chaves dos três veículos, quem tem capacidade para transportar 44 estudantes assentados, possui uma cadeira de rodas e também plataforma veicular elevatória.

O prefeito estava acompanhado do Secretário de Educação, Moisés Raposo, da representante do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar de Simonésia, Lúcia Cristo e também dos motoristas encarregados de guiar os ônibus até Simonésia.

Ainda na ocasião o prefeito teve a oportunidade de se encontrar com o Deputado Padre João e também com o Elias Damasceno, representante do parlamentar Misael Varella e agradecer pelas indicações que resultaram na doação.

Os ônibus chegam num momento muito oportuno, já que a nova gestão encontrou os veículos da frota municipal bastante deteriorados.

Secretaria Municipal de Comunicação