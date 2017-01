Aedes Aegypti: infestação coloca Manhuaçu em alerta

O Levantamento Rápido do Índice de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) divulgado nesta quinta-feira, 12/01, revela que Manhuaçu está com índice preocupante e exige medidas de combate aos focos. O índice atingiu 3,8% no resultado geral, o que coloca a cidade em risco médio.

Karina Gama explica que a OMS (Organização Mundial de Saúde) preconiza um percentual de até 1% como ideal de infestação do mosquito. “O período de verão é favorável a proliferação do vetor, com chuvas e temperaturas elevadas. A participação da população, aliada as ações das equipes de combate ao vetor, é fundamental”.

Entre novembro e dezembro, foram 63 notificações de suspeitas de dengue. Somente cinco foram confirmadas. Já nestes primeiros dias de 2017, foram oito notificações de suspeitas, ainda aguardando o resultado laboratorial. “Em todos estes casos, a Vigilância em Saúde fez ações de bloqueio na região em que as pessoas que apresentaram suspeita moram”, destacou.

Karina Gama adiantou que será intensificado o apoio às equipes com aquisição de equipamentos e materiais, maior interação com outras secretarias, e também se estuda a viabilidade de aumento da equipe para cumprir a meta de vistorias em casas.

Infestação alta

A coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau Muniz, conta que o município de Manhuaçu é dividido em quatro estratos: três na sede e um em Vilanova, que é o maior distrito. Dentro da cidade, todos os bairros são levantados.

O índice de infestação predial de Manhuaçu está em 3,8% – considerado médio risco. Para se ter uma noção do aumento, em outubro, o índice era 0,8%, que estava ideal (abaixo de 1%). “Só que naquela época não estava chovendo ainda. O ambiente estava cheio de ovos já que tivemos uma epidemia no ano passado. Começou a chover, esses ovos eclodiram”, comparou.

Só que o resultado é mais preocupante quando se analisa as quatro áreas separadamente. No estrato 1, da Vila Boa Esperança até o bairro Todos os Santos o índice de infestação está em 3,4%.

Na área 2 – bairros São Vicente, Centro, Nossa Senhora Aparecida, Petrina, Sagrada Família e Alfa Sul – 1,3%; e na área 3 o resultado foi realmente preocupante com um índice de 6,7% – é a área da cidade que estamos realizando uma atenção maior: do Coqueiro e Baixada até o final do Engenho da Serra e Matinha. O estrato 4 – formado por Vilanova – também está com um índice alto com 4,3%.

Além desse fator, outra preocupação da coordenadora é que o trabalho agora é redobrado, já que os agentes, além de combater o Aedes aegypti responsável pela dengue, precisam estar em alerta para o Aedes Albopctus, que além de transmitir a dengue é o transmissor da chikungunya, que tem uma taxa de ataque maior, e o Zika vírus.

“Soma-se a isso a recente preocupação com o surto de febre amarela silvestre. O aedes aegypti, além das doenças já mencionadas, pode transmitir o vírus da febre amarela. É fundamental evitarmos a urbanização da doença”, pontua Emilce Estanislau.

A Secretaria de Saúde está ampliando as ações de bloqueio e vistoria nos imóveis. Esse é outro dado alarmante. A maioria dos focos foi encontrada em caixas d´água (25%) e em lixo acumulado em lotes e áreas de casas (21%). “Muitos focos estão dentro das residências. Algumas pessoas estão muito descuidadas do seu ambiente, de moradia ou de trabalho. Estão criando o vetor dentro de casa e também para espalhar para as outras moradias. Estamos pedindo que todos possam fazer a limpeza semanalmente. São 15 minutos que vão eliminar os focos”, orienta.

VEJA OS LOCAIS EM QUE FORAM ENCONTRADOS OS FOCOS:

Estrato 1:

Vila Boa Esperança:

BR 262 – Balde com água – aegypti e albopictus

BR 262 – Forma p/ concreto ( 2 focos) – albopictus

Sebastião Oliveira:

BR 262 – Pneu

BR 262 Vaso sanitário (2 focos) – albopictus

Vila Cachoeirinha:

Rua Projetada – Prato de planta – albopictus

Ponte da Aldeia:

Rua Padre Afonso Hans – Caixa d’água – Frasco c/ água

Rua Agenor de Paula Salazar – freezer em desuso – aegypti e albopictus

Rua Projetada – Lona (2 focos) – aegypti e albopictus – Pneu – albopictus

Rua 1º de Maio – Balde de lixo – Vasilha de plástico – Lona – Copo de liquidificador

Bela Vista:

Rua José Antônio Justino – Bandeja de geladeira – Prato de Planta – Lona

Vila Deolinda:

Rua José Cicarini – Vaso sanitário em desuso

Lajinha:

Rua Sebastião Martins Gomes – Caixa d’água – aegypti – albopictus – Pote plástico – albopictus

Rua Genis de Souza Lima – Tambor c/ água (obra)

São Jorge:

Rua Reduto – Caixa d’água

Estrato 2:

Petrina:

Rua Profª Leda Rocha – caixa d’água – albopictus

Centro:

Rua Maestro Filomeno dos Santos – Vasilha

Nossa Senhora Aparecida:

Rua José Maia – caixa d’agua

São Vicente:

Rua Otalino Moura – caixa d’água ( 2 focos)

Pouso Alegre:

Tancredo Neves – copo plástico e lona – albopictus

Estrato 3

Colina:

Rua Silvério Afonso – Bromélia – albopictus

Coqueiro:

Getúlio Vargas – vaso de flor( 2 focos) e prato de planta

Pinheiro:

Rua Conceição Daloio Pinheiro – vaso sanitário – albopictus

Santa Terezinha:

Rua São Lucas: caixa d’água

Santana:

Rua Coronel Alberto Pinto Coelho –

caixa d´água – Vaso sanitário(2)

tambor c/ água(2) – calha

tonel de tinta – Caixa d’água em obra

Caixa d’água desativada – Ralo

Lona sobre carro – albopictus

Baixada:

Rua Antônio Pupim – lata de tinta – aegypti e albopictus

Salime Nacif – vasilhames em obras

Engenho da Serra:

Rua José Bertolace de Barros – caixa d’água

Rua Silas Heringer – balde de tinta

Rua Cândido Cerqueira – caixa d’água

Rua Maria Alexandrina – lona – albopictus

Rua Santa Inês – caixa d’água

Matinha:

Rua Santa Clara – caixa d’água

Rua Treze de Maio – caixa d’água

– depósito de água a nível de solo

Rua Boa Vista – caixa d’água

Rua Nove de Julho – depósito de água nível de solo

Rua Santa Fé – tambor c/ água – aegypti e albopictus

Estrato 4:

Vila Nova:

Rua Três Irmãos – balde de barro; caco de vidro

Rua João Teixeira – vasilhas; caixa d’água

Rua Papa João Paulo – para choque

Rua Monsenhor Rocha – balde

Rua Silvério Dutra – caixa d’água

Rua Francisco Camilo – sacola de pipoca

BR 116 – pneu

Rua Bismark Meira – poça d’água; bromélia – aegypti e albopictus

Secretaria Municipal de Comunicação de Manhuaçu