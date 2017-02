Alto Caparaó promove reunião para esclarecer dúvidas sobre a Febre Amarela

Aconteceu na tarde da segunda-feira, 6/02, no auditório da Câmara Municipal de Alto Caparaó uma reunião com a presença do Diretor e técnicos da Regional de Saúde Manhumirim, Prefeito, Vice Prefeita, Secretários Municipais de Turismo, Saúde, Vereadores, funcionários da Saúde Municipal, Vigilância Municipal de Saúde, Gestor do Circuito Turístico Pico da Bandeira, Polícia Militar e trade Turístico da cidade ( gerentes e donos de pousadas, hotel, Jipeiros, guias turísticos e comerciantes). A reunião foi para esclarecer dúvidas sobre a Febre Amarela.

O Prefeito José Gomes agradeceu a presença de todos e disse que acidade de Alto Caparaó não tem nenhum registro de Febre Amarela.

Durante a Reunião o Secretário Municipal de Saúde, Gil Gomes, disse que mais de 90% da população de Alto Caparaó está imunizada contra a Febre Amarela.

O Diretor da Regional de Saúde de Manhumirim, Ronaldo Lopes, parabenizou o Município pelo trabalho que vem realizando em todas as campanhas de vacinação, e disse que a única prevenção contra a Febre Amarela é a vacinação.

O Secretário Municipal de Turismo, Rafael Santana Faria, informou que no final da reunião foi elaborado um documento e assinado pelos presentes, que este documento será enviado para o ICMBio relatando a preocupação do trade turístico e do comércio em geral com o fechamento temporário do Parque Nacional do Caparaó por causa do surto de Febre Amarela e solicitando que o Parque seja aberto a visitação para os visitantes comprovadamente imunizados contra a Febre Amarela.