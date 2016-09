Cientistas concluem, pernilongo não transmite vírus Zika

Cientistas do Instituto Oswaldo Cruz concluíram que o mosquito do gênero Culex, o pernilongo comum, não transmite o vírus Zika.

A pesquisa, divulgada ao público nesta terça-feira (6), foi coordenada pelo médico veterinário Ricardo Lourenço, do Instituto Oswaldo Cruz, e envolveu um total de 42 pesquisadores.

Em uma primeira fase do estudo, no ano passado, foram coletados em quatro bairros do Rio de Janeiro (RJ) cerca de 1,6 mil mosquitos. Cerca da metade eram do gênero Culex e o restante Aedes aegypti. Os mosquitos foram testados para o vírus Zika e nenhum dos Culex era portador da doença.

Em uma segunda fase, foi criada uma colônia de mosquitos que foram contaminados com sangue contendo vírus Zika. De acordo com Ricardo Lourenço, os insetos foram minuciosamente examinados e não foi identificado o vírus causador do Zika nos pernilongos Culex.

O cientista salientou que o trabalho que descarta a transmissão do Zika pelo pernilongo comum representa um direcionamento importante para as políticas públicas, pois evita desperdício de recursos financeiros e esforços de saúde no combate a esse inseto em particular.

Lígia Souto – Rádio Agência Nacional