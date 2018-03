Conselho Municipal de Saúde de Manhuaçu tem nova Mesa Diretora

A eleição aconteceu na quarta-feira, 28/02, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com participação de conselheiros representantes dos bairros e distritos do município.

Com a ausência do até então presidente Nelson de Abreu, a reunião foi aberta pelo vice-presidente Sebastião Adão de Andrade acompanhado dos demais membros da Mesa Diretora, tendo o mesmo explicado como se daria a organização do pleito. Em seguida foi composta a Comissão Provisória para coordenar todo o processo eleitoral. A referida Comissão teve membros de todos os setores e classes representadas no Conselho.

Fazem parte da nova Mesa Diretora:

Presidente: Dr. Sebastião Adão de Andrade;

Vice-presidente: Kellem Miranda Heringer Celestino;

1ª secretaria: Dra. Karina Gama dos Santos Sales;

2º secretário: Paulo José Vieira;

Relações Públicas: Rodrigo Pereira de Lima;

Diretor de organização: Altamir João.

Na próxima reunião do Conselho Municipal de Saúde serão compostas as comissões para dar andamento aos trabalhos pertinentes ao mesmo.

(Ass. Comunicação SMS)