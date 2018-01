Dermatologista alerta para os cuidados com a pele durante o carnaval

Compartilhar no Facebook

O Falando Francamente desta quinta-feira (25/01) entrevistou a dermatologista Ana Regina Trávolo da Sociedade Brasileira de Dermatologia sobre os cuidados com a pele durante o carnaval. Além dos cuidados com a pele, a médica ainda dá dicas sobre os cuidados com a alimentação e hidratação.

Ela também alerta para o perigo das queimaduras causadas por alimentos cítricos como o limão, a laranja, tangerina e até o caju, por exemplo.

Clique no player acima e ouça as dicas que foram ao ar no Falando Francamente.

Falando Francamente vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 15h, na Rádio Nacional da Amazônia.