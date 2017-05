Dia D vacinação contra Gripe em Simonésia

Compartilhar no Facebook

Sábado dia 13 todos os PSF’s do município de Simonésia estarão abertos de 8h as 16h para vacinação contra a gripe.

As vacinas estão disponíveis para pessoas acima de 60 anos, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de cinco anos, povos indígenas aldeados, gestantes, mães com 45 dias após o parto, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas.