Frio e gripe: uma combinação comum. Saiba como prevenir

Combata os resfriados e gripes com uma alimentação que colabora com seu organismo

Em clima de inverno, Mara Régia recebeu no Natureza Viva a jornalista e escritora especialista em alimentação e saúde, Sônia Hirsch. Elas conversaram sobre a gripe e os demais adoecimentos comuns nesse período de tempo frio. Vale a pena ouvir as dicas e receitinhas para proteger o corpo e acelerar a recuperação da saúde.

Confira a entrevista na íntegra clicando no player acima.

O Natureza Viva vai ao ar todos os domingos, às 6h na Rádio Nacional do Alto Solimões e às 8h nas rádios Nacional da Amazônia, Nacional de Brasília e MEC AM do Rio de Janeiro.