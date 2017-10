HCL promove a campanha “Legal é fazer silêncio no hospital”

Sensibilização no HCL

Com o intuito de estimular atitudes que contribuam para a diminuição do barulho no ambiente hospitalar e proporcionar aos pacientes maior tranquilidade e conforto durante sua recuperação, o Setor de Hotelaria do Hospital César Leite está promovendo a Campanha “Legal é fazer silêncio no Hospital”, destinada a todos os funcionários, pacientes e visitantes.

As atividades estão sendo desenvolvidas em todos os setores do hospital, desde setembro, através de uma sensibilização lúdica, com a apresentação do personagem Charlie Chaplin, camisas e outros materiais informativos. A ação também abrange a fixação de placas com incentivo ao silêncio.

Segundo a Gerente de Hotelaria do HCL, Elohá Crystina Nunes de Oliveira, para muitos, o silêncio é sinônimo de tranquilidade, concentração e descanso. “Em um ambiente hospitalar, ele é muito mais do que isso. O silêncio pode significar a cura, já que auxilia diretamente na recuperação dos pacientes. O silêncio é fundamental para o trabalho em hospital, com um ambiente tranquilo você consegue focar no trabalho, o que minimiza o erro. Já para o paciente, o silêncio traz conforto, bem estar, paz e equilíbrio”, ressalta.

Houve também palestra com Psicóloga Geórgia Emerick sobre a impotência do silêncio no processo de melhora dos pacientes.

O resultado da campanha é perceptível com o envolvimento e comprometimento de todos somando esforços em prol do silêncio no ambiente hospitalar.