Intensificada a vacinação de idosos contra Febre Amarela em Manhuaçu

Novas mortes de idosos da zona rural de Manhuaçu por suspeita de febre amarela mobilizam a Secretaria de Saúde para a intensificação da vacinação e busca ativa de pessoas que não foram se vacinar, principalmente aquelas com idade acima de 60 anos.

Foram montadas duas frentes de trabalho: uma com campanha de vacinação na Praça Cordovil Pinto Coelho (Centro) e outra na rodoviária (Baixada). Agentes e equipes das Unidades de Saúde da Família estão fazendo visitas de casa em casa nos distritos e locais na zona rural onde foram registrados os últimos casos. Estão percorrendo todas as residências rurais à procura de pessoas que ainda não se vacinaram.

A Secretária de Saúde, Karina Gama dos Santos Sales, diz que no sábado os médicos Dr. Rafael e Dra. Cecília ficaram com as equipes na rodoviária e no centro, orientando e avaliando idosos para indicar a vacinação.

“A situação é preocupante, pois ainda estão aparecendo casos de Manhuaçu, mesmo após a disponibilização de vacinas em tempo hábil e em quantidade suficiente. Queríamos que não tivéssemos mais casos, por causa da vacinação da maioria da população, mas infelizmente está acontecendo e novamente estamos convocando a população que ainda não se vacinou para que procure os postinhos, inclusive os idosos. Eles serão avaliados e vacinados”, orienta Karina Gama.

A vacinação acontece de forma constante em todos os PSFs da cidade e Unidades Básicas de Saúde do município. Atualmente, há dezesseis mil doses de vacinas disponíveis na rede pública municipal.

A Coordenadora da Atenção Básica, Marizy Vasconcelos, explicou que na zona rural equipes da Estratégia de Saúde em Família estão visitando todos os moradores. “A ação deste fim de semana de visita de casa em casa visa realmente buscar as pessoas que ainda não se vacinaram”.

Karina Gama reforçou que passaram o final de semana com a campanha de intensificação da vacinação, mas que é preciso que as pessoas que ainda não se vacinaram procurem os postos de vacinação mais próximos.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Manhuaçu