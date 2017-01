Meninos entre 12 e 13 anos podem se vacinar contra HPV. Para falar sobre o assunto, o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Renato de Ávila Kfouri, em entrevista ao Cotidiano, nesta sexta-feira (6), diz que a infecção pelo HPV é persistente, se prolonga e acaba se transformando em lesões malignas ou cancerígenas.



Na mulher, o mais comum é o câncer de colo de útero, o grande problema relacionado ao HPV: “Então é o câncer do colo de útero que atinge mais de 16 mil novos casos por ano no Brasil, mais de cinco mil mortes relacionadas ao câncer de colo de útero, então é onde a carga da doença, o maior peso da doença se concentra é nas mulheres”, diz o médico.



A vacina, além de proteger contra o câncer do colo de útero, ela protege de vários cânceres e das verrugas genitais.



