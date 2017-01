Secretaria de Saúde pede prioridade em vacinas para Manhuaçu

Mesmo tendo recebido uma remessa de vacinas contra a febre amarela neste final de semana, a quantidade é pequena para a demanda. Com a grande procura da população, as filas começaram a noite e atravessaram a madrugada nos postos de saúde.

De acordo Secretaria Municipal de Saúde, as vacinas estão sendo disponibilizadas pela Secretaria Estadual de Saúde (SES). “A Prefeitura de Manhuaçu / Secretaria de Saúde continua empenhada junto ao Governo do Estado para liberação de mais vacinas contra febre amarela para Manhuaçu. Nesta segunda, o Governo Municipal reforçou e formalizou o pedido para a demanda seja priorizada e que mais vacinas sejam encaminhadas à cidade e zona rural.O fato é que o Ministério da Saúde está liberando as doses gradativamente e o Estado está procedendo da mesma forma”, explica a Secretária de Saúde Karina Gama, que foi até a Secretaria de Estado de Saúde, em Belo Horizonte, nesta segunda-feira para esse objetivo.

Infelizmente, devido a isso, há filas e demora nos postos de saúde. A intenção é conseguir o maior número possível e agilizar o atendimento a todos.

“As vacinas estão sendo disponibilizadas de maneira controlada para todos os municípios e regiões atingidas pelo surto, que inclui municípios da nossa região. Infelizmente, isso não está no nosso controle. Estamos pedindo que seja garantida uma quantidade maior”, reforça.

A Secretária de Saúde aproveitou também para pedir que as pessoas que procuram as unidades de saúde tenham sempre em mãos o cartão de vacina, uma vez que se trata do documento que assegura a comprovação do histórico de vacinação de todos os cidadãos.

Secretaria Municipal de Comunicação de Manhuaçu