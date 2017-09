Serviço de Reabilitação Física de Manhuaçu é referência em atendimento

O Serviço de Reabilitação Física da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu foi reestruturado, com novos equipamentos, especialmente novas órteses e próteses, beneficiando grande número de pacientes.

Para a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales, este é mais um compromisso que está sendo cumprido pela prefeita Cici Magalhães. Ela relata que desde que assumiu a gestão juntamente com toda sua equipe, não tem medido esforços para a melhoria no atendimento aos usuários. ‘O Serviço de Reabilitação Física atende 44 municípios, e queremos que seja referência em atendimento na macrorregião’, destaca.

A reforma que iniciará em breve trará mais benefícios à população e será feita com recurso próprio.

Atualmente, o Serviço de Reabilitação presta atenção especializada aos usuários, vindos de diversos municípios da região de Manhuaçu e mais 44 cidades que integram a microrregião de Saúde de Manhuaçu e Ponte Nova.

O espaço garante atendimento aos usuários nos setores de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, enfermagem e serviço social, promovendo reabilitação, bem como a reinserção familiar e comunitária do paciente. Além do atendimento especializado em reabilitação física, o serviço é responsável pelo fornecimento de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção que incluem bengalas, cadeira de banho e cadeira rodas (padrão, motorizadas e especiais), que são utilizados como um recurso a mais e essencial à reabilitação destes usuários.

Para oferecer comodidade, o Serviço de Reabilitação melhorou sua infraestrutura física, com a disponibilização de sala para atendimento dos 110 pacientes estomizados, que atualmente utilizam o serviço. Foi ainda disponibilizada sala para atendimento médico (ortopedista), e instalado um aparelho de turbilhão, que há vários anos estava inativo. Este equipamento é utilizado para redução de inchaços, tratamento de fraturas e pós-cirúrgicos, dentre outros.

Avanços no atendimento do Serviço

O setor entrega constantemente cadeira de rodas e banho, beneficiando inúmeros usuários de Manhuaçu e municípios vizinhos, além da entrega de próteses e órteses.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Reabilitação, Caroline Lacerda Alves de Oliveira, foi percebida a necessidade de se ampliar o atendimento. Para isso, haverá uma visita técnica nos dias 04 e 05 de setembro, para a implantação do CER III (Centro Especializado em Reabilitação) por uma equipe da Secretaria de Estado de Saúde. ‘Com isso, vamos ampliar o atendimento aos deficientes físicos, incluindo os estomizados, auditivos e visuais podendo promover assim a integralidade do cuidado. Tudo isso com o empenho da atual gestão, por meio da Secretária de Saúde’, explica Caroline Lacerda.

O Serviço de Reabilitação Física funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 7:00 às 11:00 horas, na Rua Mellin Abi-Ackel, nº 600-Bairro Todos os Santos.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu