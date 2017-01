Surto de febre amarela faz Espírito Santo fechar 4 parques

O surto de febre amarela obrigou o governo do Espírito Santo a fechar quatro parques estaduais a partir desta sexta (27) por tempo indeterminado. O objetivo é preservar visitantes e funcionários do contato com o vírus da febre amarela, além de proteger a fauna local do risco de contaminação. A medida preventiva será adotada no parque da Pedra Azul em Domingos Martins, Cachoeira da Fumaça, em Alegre e nos parques de Forno Grande e Mata das Flores, ambos em Castelo. Os parques estaduais em Guarapari permanecem abertos, mas podem ser fechados se necessário.

O Espírito Santo é o segundo estado com o maior número de notificações da doença. De acordo com boletim divulgado na quinta pelo Ministério da Saúde, 33 casos suspeitos de febre amarela foram registrados em território capixaba. Um já foi confirmado e os demais aguardam exames. O ministério confirmou também o registro dos primeiros casos de febre amarela em Mato Grosso do Sul e Goiás, um morador de cada estado.

Minas Gerais ainda é o centro do surto da doença, com 589 notificações de febre amarela este ano; 84 foram confirmadas, 19 descartadas e 486 notificações ainda são investigadas. A Secretaria de Saúde estadual informou que subiu para 40 o número de mortos por febre amarela em Minas. Outros três foram em São Paulo. No país, foram registrados 627 casos até agora; 72 confirmados; 23 descartados e 455 estão sob investigação.

Victor Ribeiro – Radioagência Nacional