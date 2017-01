Compartilhar no Facebook

O Hospital César Leite, em Manhuaçu, agora tem treze pacientes internados com suspeita de febre amarela. Outras três pessoas faleceram. O aumento dos registros e novas cidades com casos suspeitos preocupam gestores da área de saúde.

Os números foram atualizados pelo Hospital César Leite na tarde desta quinta-feira, 19/01. Em uma semana, a cidade saltou de dois pacientes internados para treze.

A maior parte das pessoas com suspeita de febre amarela veio de Ipanema. Três faleceram e outros três permanecem na unidade hospitalar.

Agora são dois pacientes de Manhuaçu internados com suspeita da doença. Há duas pessoas de Simonésia e duas de Santana do Manhuaçu e uma das cidades de Pocrane, Lajinha, Mutum e de São José do Mantimento.

Assessoria de Imprensa do Hospital César Leite