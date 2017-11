Vigilância realiza levantamento sobre infestação de Aedes Aegypti em Manhuaçu

O recente trabalho de levantamento realizado pela Vigilância Ambiental em todos os bairros de Manhuaçu, e no distrito de Vilanova aponta resultado positivo para as ações que foram desenvolvidas ao longo dos últimos meses. O Levantamento do Índice Rápido de Infestação por Aedes aegypti (LIRA), é uma exigência do Ministério da Saúde, utilizado como ferramenta para direcionamento e qualificação das ações de prevenção e controle do mosquito. É um levantamento entomológico obrigatório, para saber sobre a infestação por Aedes aegypti em todos os municípios do país.

Mais de 2.500 imóveis foram visitados pelos agentes de endemias, para que o Levantamento Rápido de Índice de Infestação por Aedes aegypti pudesse atender as exigências estabelecidas. As informações geradas após cada levantamento são consolidadas pelas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, e, em seguida, enviadas ao Ministério da Saúde.

Segundo a coordenadora da Vigilância Ambiental, Emilce Estanislau, o resultado foi satisfatório, porém, existe a necessidade de a população ficar atenta, já que o levantamento foi realizado no final de outubro, no período de sol. Agora, com a chegada da chuva, o quadro pode mudar.

O Índice de Infestação Predial (IIP) para Aedes aegypti em cada estrato do município apontou 0,5%; o Índice de Breteau (IB) do município apontou 0,5% para o Aedes aegypti; o Índice de Infestação Predial (IIP) do município para Aedes albopictus teve resultado de 0,1% e o Índice de Breteau (IB) para Aedes albopictus apontou 0,1%. ‘Tecnicamente, os índices apontam patamar tranquilo, porém, com a chuva a gente sai da zona de conforto. É preciso que toda a população colabore e fique atenta. O morador deve fazer o monitoramento semanalmente, e agir caso tenha necessidade’, disse Emilce Estanislau.

Para auxiliar no trabalho de combate ao Aedes, em breve a Vigilância Ambiental contará com a ovitrampa ou larvitrampa para realizar o monitoramento (armadilhas que identificam a presença de mosquitos na região) ou outra metodologia validada.

A Secretária Municipal de Saúde, Dra. Karina Gama dos Santos Sales, ao receber o LIRA destacou a importância do trabalho efetivo da equipe de Vigilância e das equipes de saúde da família e NASF. No cotidiano, estes profissionais realizam um trabalho de educação a saúde para a população, objetivando o combate ao Aedes aegypti e consequentemente as doenças como dengue, zica, chikungunya e a febre amarela.

