Cantor Pedro Omito Lança Seu Primeiro Single “Pedrada” Com Participação Especial De Thiago E Graciano

O cantor Pedro Omito lançará seu primeiro single oficial no dia 03 de dezembro (sexta-feira), a faixa intitulada “Pedrada” é uma canção queconta a história de um amor obstinado, que insiste de pedra em pedra a conquistar sua paixão. A música foi lançada pelo selo 3SONS e está disponível em todas as plataformas de streaming e no canal do YouTube do artista.

O artista conta que desde pequeno é fissurado por música: “Desde de muito pequeno, sempre acompanhei muito o mundo da música por conta do meu pai, que também é apaixonado pelo meio, além disso é algo que desenvolve vários sentimentos em mim e em qualquer pessoa, e muitos desses sentimentos encaixam perfeitamente para certas situações da vida, não dá pra viver sem música”. Omito também comenta que não possui ainda estilo musical definido, e se considera muito eclético, gostando de todos os gêneros.

Sobre a expectativa do lançamento o cantor comenta: “Olha, não vou mentir, estou muito ansioso, e a minha expectativa é a melhor possível, foi tudo feito com muito carinho, cada arranjo, cada tom, a escolha da letra foi cuidadosamente feita por mim e pelo Luiz Paloni, quando escutei eu já me identifiquei muito, enfim, nós demos o nosso melhor e espero que a galera vicie nesse modão”. E além de uma batida maravilhosa, a obra conta com a participação especial da dupla Thiago e Graciano, com um refrão potente e uma letra fácil de ficar na cabeça dá vontade de escutar várias e várias vezes sem parar.

Então não tem pra ninguém, dia 03 de dezembro é só correr para qualquer plataforma de streaming e conferir literalmente essa “Pedrada” viciante! Bora dar o play!