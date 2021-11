Decisão do STF retira R$4,6 bilhões da Saúde

Dizem por aí que a decisão do Supremo Tribunal Federal de suspender as emendas do relator-geral do Orçamento no Congresso (batizadas de RP9) vai retirar ao menos R$4,6 bilhões já empenhados para a Saúde pública, segundo nota técnica da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados.

O ministério da Saúde ganhou mais recursos em 2021 do que em 2020, quando 18% das emendas RP9 foram para a Saúde. No ano passado, foram R$3,9 bilhões em emendas do relator para Saúde. Uma curiosidade Maia x Lira, veja que o orçamento de 2020 e 2021, já com “orçamento secreto”, não foram questionados no Supremo.

Os interessados estão dizendo e alertando que a suspensão de programações de pagamento das emendas RP9 pode paralisar obras e serviços já em andamento.