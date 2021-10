O IBOPE de Luciano Huck está ruim e pode ser substituído  

Dizem por aí que Luciano já tem um substituto definido e nova fase anunciada:

O futuro do apresentador na emissora ainda é incerta cada vez mais desfalcada, a Globo pode ter de lidar com a saída de mais um de seus apresentadores daqui algum tempo.

A Globo, por tudo que tem feito, está perdendo a credibilidade cada dia mais, Luciano Huck tem dado indícios de que tem data de validade na emissora, primeiramente indo ao que mais importa para a alta cúpula, que são os índices do Ibope, tivemos Luciano Huck sendo detonado por Faustão logo em sua estreia. Enquanto o novo Domingão atingiu 18,4 de média, o veterano brilhava acima dos 20. Em maio deste ano, Faustão chegou a estourar com a maior audiência do domingo, atingindo nada mais nada menos que 21,4.

E, claro, a Globo que não é boba e nem nada, vai analisar assiduamente os números nos próximos meses deste ano. Caso necessário, a emissora não hesitará em substituir Luciano.