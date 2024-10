Hoje, quarta-feira (16), celebra o Dia mundial da Alimentação

Nesta quarta-feira (16), é celebrado o Dia mundial da Alimentação, foi criado com o intuito de desenvolver uma reflexão a respeito do quadro atual da alimentação mundial. A data foi escolhida para lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), em 1945. A primeira comemoração da data ocorreu no ano de 1981, quando o tema abordado foi “A comida vem primeiro”.

O Dia Mundial da Alimentação é comemorado anualmente em 16 de outubro, e está ancorado em quatro pilares: melhor nutrição, melhor produção, melhor ambiente e melhor qualidade de vida. Uma alimentação saudável e equilibrada é fundamental para garantir uma boa qualidade de vida.

No Dia Mundial da Alimentação continuamos a alertar para que a fome não seja naturalizada e que seja globalmente erradicada a partir de esforços coletivos – dos governos e da sociedade civil – para que todas as pessoas, sem exceção, tenham acesso à comida de verdade.

Quem nunca escutou que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, ainda vai escutar. Este hábito, bastante comum, corresponde a cerca de 30% ao valor energético total da dieta de uma pessoa, visto que é a primeira refeição após horas de sono, dando energia para o corpo suportar o dia a dia.

No Brasil, uma alimentação de qualidade é um direito de todos, assegurada por lei. Segundo a lei nº 11.346, “a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população”. Apesar de estar previsto na legislação, muitas pessoas padecem sem ter o que comer.

Já não basta repetir que produzimos alimentos suficientes para toda a população mundial. Não nos serve a distribuição de calorias per capita para afirmar a viabilidade de garantir segurança alimentar e nutricional para todas e todos. Por isso, reforçamos a urgência da mudança de paradigma dos sistemas alimentares para produzirem alimento saudável, acessado e consumido de maneira sustentável e que permita a vida hoje e no futuro e a sobrevivência do planeta.

Precisamos de produção de alimentos que não esgote e contamine a natureza. Que as pessoas que produzem os alimentos não adoeçam e possam viver com dignidade. Que o direito à terra e território, a proteção dos nossos biomas e da biodiversidade não sejam sentenças de morte.

Neste Dia Mundial da Alimentação continuamos enfrentando o desafio de ser fácil e barato comprar alimento fresco e saudável em todas as comunidades. Que sejam respeitadas e protegidas todas as manifestações dos diferentes modos de preparar, consumir e celebrar os alimentos, pois são tradução das histórias dos tempos, dos lugares e das pessoas.