Hoje, quarta-feira(11), celebra o Dia do Engenheiro

Karla Neto

Nesta quarta-feira(11), é celebrado o Dia do Engenheiro, a data dedicada a homenagear os profissionais que desempenham um papel vital no desenvolvimento e progresso da sociedade. O Dia do Engenheiro é uma oportunidade para reconhecer a contribuição significativa dos engenheiros em diversas áreas, desde a construção civil até a tecnologia avançada.

O Dia do Engenheiro surgiu a partir do Decreto de Lei nº 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regulamenta e oficializa as profissões de Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor no Brasil. Além disso, o decreto criou o sistema Confea/Crea para fiscalizar e orientar o exercício da profissão no governo de Getúlio Vargas. O Crea – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia atua em cada estado e a nível nacional está o Confea – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

Os engenheiros desempenham um papel crucial na criação e inovação de infraestruturas, edifícios, sistemas, dispositivos e tecnologias que moldam o nosso cotidiano. Eles são os arquitetos por trás das pontes que conectam cidades, dos arranha-céus que tocam o céu e das redes de comunicação que aproximam as pessoas.