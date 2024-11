Hoje, quarta-feira(27), celebra o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho

Nesta quarta-feira(27), é celebrado o Dia do Técnico de Segurança do Trabalho , a data homenageia os profissionais que atuam na prevenção de acidentes e na promoção de ambientes de trabalho seguro.

As principais funções de um Técnico de Segurança do Trabalho são: Identificar riscos, Implementar práticas preventivas, Desenvolver planos de segurança, Treinar funcionários, Garantir o cumprimento das normas de segurança.

Entre as atividades que o técnico de Segurança do Trabalho é contratado para realizar, destacam-se a elaboração de ações de conscientização de trabalhadores, a inspeção de equipamentos e condições de trabalho, a investigação e análise de causas de acidentes, o desenvolvimento de programas de treinamento, a realização de procedimentos preventivos de segurança, a verificação do cumprimento de normas oficiais, entre outras relacionadas.

Também fazem parte das funções do técnico de Segurança do Trabalho as seguintes tarefas:

Analisar os métodos e os processos laborais;

Divulgar normas e procedimentos de segurança e higiene ocupacional;

Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção coletiva e individual;

Produzir relatórios referentes à segurança e à saúde do trabalhador.