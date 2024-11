Hoje, quinta-feira (14), celebra o Dia Nacional da Alfabetização

Nesta quinta-feira (14), é celebrado o Dia Nacional da Alfabetização, a data foi criada pela Organização das Nações Unidas e pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura em 1966 com o objetivo de promover o amplo debate sobre o assunto, principalmente nos países com altos índices de analfabetismo.

O Dia Nacional da Alfabetização é uma data comemorativa que celebra a importância fundamental da alfabetização para a vida dos seres humanos. Isso porque a alfabetização e a instrução são Direitos Humanos básicos, o que demonstra o papel da alfabetização não só no desenvolvimento dos indivíduos, mas também no da sociedade como um todo.

É uma data comemorativa muito importante porque nos lembra da importância da alfabetização na emancipação do indivíduo. Isso permite com que o cidadão possa exercer a sua cidadania plenamente. Além disso, a alfabetização é um dos primeiros passos para o desenvolvimento intelectual de um indivíduo.

Uma alfabetização de qualidade permite com que uma pessoa se coloque como um cidadão que luta por seus direitos. O desenvolvimento educacional da população também permite a formação de profissionais em ofícios de grande importância para a sociedade. Com isso, as sementes plantadas por meio da alfabetização retornam para a sociedade por meio de profissionais qualificados e cidadãos preocupados com o desenvolvimento de nosso país.

Além disso, a alfabetização e todo o esforço educacional, em geral, têm relação direta com a construção de uma sociedade menos desigual. As oportunidades abertas pela alfabetização e escola permitem uma redução sensível na desigualdade social. Claro que, para que isso aconteça, é necessário investimento do poder público para que a população tenha acesso a essa educação e que ela seja de qualidade.

O Dia Nacional da Alfabetização é importante também porque serve como um momento em que a questão é debatida com maior profundidade e que políticas públicas podem ser pensadas para se ampliar o esforço para a alfabetização plena da população brasileira. Até porque o Banco Nacional Comum Curricular (BNCC) define que é um direito de toda criança ser alfabetizada até o segundo ano do Ensino Fundamental.

Lembrando que quando falamos de alfabetização, não falamos apenas do indivíduo que não sabe ler ou escrever, mas também do indivíduo que lê, porém não consegue interpretar o texto de maneira satisfatória. Esses são conhecidos como analfabetos funcionais.