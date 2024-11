Hoje, quinta-feira (21), celebra o Dia Mundial da Televisão

Nesta quinta-feira (21), é celebrado o Dia Mundial da Televisão, uma data proclamada em 1996 pelas Nações Unidas. O objetivo é reconhecer o crescente impacto que o meio tem na tomada de decisões, chamando a atenção para conflitos, ameaças à paz e à segurança, e o seu potencial em dar visibilidade a questões económicas e sociais.

A TV demorou quase 70 anos para receber esse reconhecimento, sendo que as primeiras demonstrações do aparelho ocorreram em 1927. Mas, chegando a perto de um século de transmissões, a televisão tem mesmo muito o que comemorar.

No Brasil, a televisão como meio de comunicação de massa inicia com a TV Tupi. A emissora fez sua primeira transmissão em 18 de setembro de 1950. De lá para cá, a TV estabeleceu-se como a mídia mais consumida no País.

Foi durante o primeiro Fórum Mundial da Televisão (de 21 a 22 de novembro de 1996) que a Assembleia Geral das Nações Unidas discutiu a importância deste meio de comunicação no mundo.

A televisão foi reconhecida como uma das ferramentas mais importantes para a informação, canalização e sensibilização da opinião pública.

Hoje em dia não se trata apenas de comemorar o equipamento em si, mas sim a simbologia que carrega.