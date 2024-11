Hoje, quinta-feira (31), celebra o Halloween Dia das Bruxas

Nesta quinta-feira (31), é celebrado o Halloween Dia das Bruxas, hábitos como o de crianças se fantasiarem para sair de porta em porta atrás de doces, ou de espalhar pela casa enfeites e adereços “assustadores” como abóboras esculpidas e iluminadas, ou de participar de festas a fantasia, são cada vez mais populares.

O Halloween foi levado para os Estados Unidos em 1840, por imigrantes irlandeses que fugiam da fome pela qual seu país passava e passou ser conhecido como o “Dia das Bruxas”. A brincadeira de “doces ou travessuras” é originária de um costume europeu do século IX, chamado de “souling”.

Os historiadores consideram que a celebração teve origem numa festa celta chamada Samhain. Acredita-se que o Halloween tenha surgido nas Ilhas Britânicas como parte da cristianização daquele local. O termo Halloween deriva de All Hallows’ Eve, que significa “véspera do Dia de Todos os Santos”.

O Dia das Bruxas, como é conhecido o Halloween no Brasil, é uma das festas mais populares da cultura norte-americana.

É comum ao Halloween que as pessoas se fantasiem, geralmente de formas assustadoras, assumindo as formas de vampiros, zumbis, demônios, bruxas com rostos macabros, etc. Muitas pessoas costumam decorar suas casas com itens que se associam com o medo e o susto.

Apesar da tradição de utilizar fantasias assustadoras, muitas pessoas têm abandonado essa prática e se fantasiado de maneira livre, assumindo fantasias de super-heróis, personagens de filmes e desenhos, entre outros. A criatividade é a chave para uma boa fantasia na tradição do Halloween.

Há símbolos que estão sempre presentes, porque remetem ao sombrio: abóboras com recortes, bruxas, vampiros, morcegos, aranhas, fantasmas, caveiras, gatos pretos, velas, zumbis, e as cores laranja, preto e roxo.

As abóboras com velas acesas servem para iluminar o caminho dos mortos.

O seu uso surge da modificação de uma lenda irlandesa, a lenda de Jack O’ Lantern, alma de um homem que não foi aceito nem no céu, nem no inferno e que, assim, andava a vaguear na terra, iluminando as noites com um nabo.

Os gatos pretos, surgem em decorrência da sua associação à maldição e ao azar, enquanto os zumbis são cadáveres em busca de vingança.

Os vampiros são seres mitológicos que se alimentam do sangue das pessoas. Gostam da escuridão e dormem em caixões. Ao morder o pescoço de uma pessoa para se alimentar, transforma essa vítima também em vampiro.

Embora de origem pagã, o Halloween recebeu esse nome após ser cristianizado pela Igreja Católica, que passou a defini-lo como véspera do Dia de Todos os Santos.