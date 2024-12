Hoje, quinta-feira(05), celebra o Dia Internacional do Solo

Karla Neto

Nesta quinta-feira(05), é celebrado o Dia Internacional do Solo, ele surgiu como um meio de chamar a atenção de governos e países para a importância da conservação do solo. Além da defesa do manejo sustentável de seus recursos.

Foi escolhido o dia de 5 de dezembro como homenagem ao Rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, em função de sua dedicação em promover a ciência do solo, enfatizando a conservação do solo como uma questão ambiental.

Um estudo produzido pela Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) mostrou que 33% dos solos do mundo estão degradados. Apenas a erosão extingue de 25 a 40 bilhões de toneladas de solo por ano, diminuindo bastante a produtividade. Estima-se uma perda de produção de cereais, por causa da erosão, na ordem de 253 milhões de toneladas, em 2050. Aproximadamente 50% dos solos latino-americanos sofrem atualmente com algum tipo de degradação.

A data foi criada pela Sociedade Internacional de Ciência do Solo (IUSS), durante o XXVII Congresso Mundial de Ciência do Solo, em Bangkog, na Tailândia, em 2002, e oficializada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução n.º 68/232 de 20/12/2013, tendo como base os seguintes princípios:

1) Os solos são fundamentais para a sustentação da vida na Terra, pois constituem a base para o desenvolvimento agrícola, para as funções dos ecossistemas essenciais e segurança alimentar;

2) A sustentabilidade dos solos é fundamental para enfrentar as pressões de uma população em crescimento e, assim, a gestão sustentável pode contribuir para solos saudáveis para a segurança da produção de alimento a nível mundial e para os ecossistemas estáveis e sua utilização de forma sustentável;

3) A boa gestão dos solos têm importância econômica e social determinante para a biodiversidade, agricultura sustentável e segurança alimentar, erradicação da pobreza, capacitação das mulheres, combate às alterações climáticas, melhoria da disponibilidade de água, salientando que a desertificação, a degradação dos solos e as secas são desafios de dimensão mundial, que continuam a representar sérios entraves para o desenvolvimento sustentável de todos os países, em especial, os países em desenvolvimento;

4) A necessidade urgente, em todos os níveis, de aumentar a consciencialização e promoção da sustentabilidade dos recursos limitados de solo, utilizando a melhor informação científica disponível e tomando como base todas as dimensões do desenvolvimento sustentável.

Para os agricultores, o solo é o ponto de partida para garantir a produtividade do cultivo. Neste contexto, o DNOCS não poderia deixar de memorar essa data. A reflexão fica para podermos nos conscientizar da importância de buscarmos ações para usar o solo de maneira responsável, sem ameaçar a segurança alimentar do mundo, a produção alimentar e a vida na Terra, de uma maneira geral. Neste Dia Mundial do Solo, propague a mensagem: “cuidar do solo é preservar a vida”.