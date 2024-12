Hoje, quinta-feira(26), celebra o Dia de Santo Estêvão

Reprodução

Nesta quinta-feira(26), é celebrado o Dia de Santo Estêvão, é uma data significativa no calendário cristão, especialmente para os católicos e ortodoxos. Este dia é dedicado à memória de São Estevão, considerado o primeiro mártir do cristianismo.

A sua história é narrada no Novo Testamento, onde ele é descrito como um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que foi apedrejado até a morte por sua pregação fervorosa. A importância deste dia vai além da religiosidade, refletindo valores de coragem e fé inabalável.

Santo Estevão foi um dos escolhidos entre sete homens de Deus para fazer parte do grupo dos primeiros diáconos da Igreja de Jerusalém, como lemos no livro dos Atos dos Apóstolos capítulos 6 e 7. Como o número dos cristãos aumentava muito, algumas viúvas começaram a ficar sem assistência por parte dos Apóstolos, que tinham que se dedicar à pregação da Palavra. Por isso, inspirados por Deus, decidiram escolher diáconos, ou seja, servidores, para prestar estes serviços assistenciais a necessitados. Estêvão foi um desses escolhidos, como vemos em Atos 6, 1.

Além de prestar toda a assistência aos necessitados da Igreja como diácono e de pregar e defender a Palavra de Deus com sabedoria e poder, Santo Estêvão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos 6, 8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estêvão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estêvão incomodou os líderes judeus de Jerusalém.