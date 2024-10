Hoje, segunda-feira (14), celebra o Dia Nacional da Pecuária

Nesta segunda-feira (14), é celebrado o Dia Nacional da Pecuária, é uma atividade econômica voltada para a criação de animais. As atividades pecuárias correspondem à criação e comercialização de animais diversos, como frangos, porcos e bois.

A origem do termo pecuária, na língua latina, remete justamente à criação de animais, no caso específico dessa terminologia, criação de gado. Sendo assim, é um importante ramo da economia, em especial, por propiciar o abastecimento de alimentos para a população. Ademais, a pecuária também fornece matéria-prima para a indústria, como couro e lã.

Uma das engrenagens fortes que giram a economia brasileira se dá no setor do agronegócio do país, com a união de agricultura, pecuária e demais atividades do campo.

O setor tem crescido ano a ano e a expectativa é que cresça ainda mais, sendo responsável pelo abastecimento de alimentos, como produtos cárneos e laticínios, não só do Brasil, mas também de diversos países.

A pecuária é considerada uma das práticas humanas mais antigas, sendo realizada desde períodos pré-históricos. Por meio do seu desenvolvimento nos tempos antigos, os seres humanos passaram a fixar-se no território, além de obter seu próprio alimento. A domesticação de animais foi fundamental para a iniciação da prática pecuária e, por consequência, a diminuição da dependência da coleta e da caça para a sobrevivência dos homens desse período.

Com o passar dos anos, a pecuária se desenvolveu como uma importante atividade econômica, inclusive, como um meio de geração de renda para a população. A partir do advento das mudanças no espaço agrário, como a modernização das práticas pecuárias, houve uma forte expansão das atividades econômicas ligadas à criação de animais.

Ademais, esse cenário foi fomentado ainda pelo crescimento do consumo de carne entre as populações.

Portanto, na atualidade, a atividade pecuária é uma das mais importantes da economia mundial. Há inclusive muitos países que dependem diretamente dela, principalmente os subdesenvolvidos. O hábito de consumir carne se tornou preponderante em todo o mundo, aumentando a necessidade de produção desse alimento. Mesmo assim, ainda há movimentos importantes de vegetarianos e grupos correlatos, que optam pela ausência de carne em suas refeições diárias.

Como na pecuária a finalidade da criação e a comercialização da carne, tudo aquilo enjerido pelo animal permanece em seu organismo, pode assim influenciar posteriormente no consumidor final da carne bovina.

É nesta questão que vemos a importância da água utilizada na nutrição do rebanho, ter uma água limpa, livre de contaminantes ou agrotóxicos e bebedouros para gado adequados garantindo a saúde da produção animal, e da carne que será comercializada posteriormente.

A celebração do Dia Nacional da Pecuária, portanto, serve como um reconhecimento justo a uma parte essencial da nossa economia, ressaltando o trabalho árduo e a dedicação dos profissionais que atuam nesse setor. Além disso, é uma oportunidade para conscientizar a população sobre a relevância da pecuária não apenas para a nossa autossuficiência alimentar, mas também para a contribuição do Brasil no cenário internacional.