Hoje, segunda-feira (21), celebra o Dia do Lixeiro

Nesta segunda-feira (21), é celebrado o Dia do Lixeiro, o profissional que recolhe o lixo das residências e o coloca no caminhão de coleta. O termo correto é coletor, que, na verdade, integra a categoria dos garis, que inclui os varredores, limpadores de bueiros e rios e ainda aqueles que podam galhos e árvores.

Diferente do que as pessoas pensam, existe sim diferença entre coletor, gari, e lixeiro. O coletor cuida da coleta do lixo doméstico. O gari cuida da limpeza e retirada de lixo das vias públicas. E o lixeiro é quem busca no lixo objetos e materiais que possa reciclar ou reutilizar.

Todo dia eles recolhem os restos do que usamos e descartamos. Faça chuva ou faça sol, frio ou calor, eles não falham. O trabalho segue o ritmo do caminhão e eles não podem se atrasar. Correm, juntam as sacolas e saem dependurados no veículo, respirando o mau cheiro e expostos a qualquer tipo de contaminação. Este é o trabalho de um coletor de lixo, mais conhecido como lixeiro.

Apesar de serem pouco reconhecidos, lixeiros exercem um papel importantena sociedade. É um trabalho muito difícil, que exige de um ser humano humildade para lidar com o que todos não querem. Muitos só lembram que existe um serviço de coleta de lixo quando, por algum motivo, o caminhão não passa.