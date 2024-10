Hoje, segunda-feira (28), celebra o Dia do Funcionário Público

Nesta segunda-feira (28), é celebrado o Dia do Funcionário Público, é o profissional que ocupa um cargo público, que pode ser por meio de concurso público ou livre nomeação, sob um regime estatuário. Seu vínculo trabalhista é baseado na lei nº 8.112, de 1990. e nessa modalidade de trabalho não há assinatura da carteira. Antes de sua existência, os servidores eram chamados de funcionários públicos.

São responsáveis pela promoção da cidadania e fortalecimento da democracia. Ao servir à sociedade, esse profissional garante o direito dos brasileiros de terem acesso a serviços públicos de qualidade. É uma nobre missão e, por isso, os servidores públicos merecem toda a nossa admiração e respeito.

A secular participação dos servidores na colaboração do desenvolvimento administrativo do País fica provada na manutenção do formato de ações importantes aquinhoados com novas tecnologias para o desenvolvimento do Brasil.

O Dia do Servidor Público é uma celebração de relevância porque nos relembra a importância do trabalho realizado por todos os servidores públicos. Os servidores prestam serviços fundamentais à população e são peças-chave para que a administração pública brasileira ocorra da melhor maneira possível.

Também é uma figura fundamental no combate às irregularidades, injustiças e corrupção que acontecem no interior da administração pública. Isso porque a legislação brasileira concede a estabilidade para todos os servidores públicos, e isso é fundamental para que esses profissionais tenham autonomia ao atuarem no serviço público, combatendo aqueles que tentam fazer mau uso dos bens e dos serviços públicos.