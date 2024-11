Hoje, sexta-feira (08), celebra o Dia do Radiologista

Nesta sexta-feira (08), é celebrado o Dia do Radiologista, é um médico especializado em radiologia, atuando no diagnóstico de uma ampla gama de doenças e desempenhando um papel essencial no tratamento de várias patologias por meio de procedimentos de radiologia intervencionista.

O radiologista tem um papel fundamental na medicina e para os pacientes. Os médicos radiologistas podem atuar tanto no segmento de diagnóstico quanto terapêutico. Na área de diagnóstico, o radiologista atua na interpretação de exames de imagem, além de auxiliar os médicos no tratamento de patologias. Já no segmento terapêutico, atua no tratamento de doenças, como o câncer e na prevenção de lesões, voltado ao esporte.

A área da Saúde é muito ampla e conta com a atuação de diversos profissionais com diferentes atribuições. Entre esses profissionais, o radiologista é aquele que auxilia os médicos para que eles possam realizar diagnósticos mais eficientes dos pacientes, pois realizam exames que envolvem radiação.

A maioria das pessoas em algum momento da vida já realizaram um exame de raio-x para analisar o motivo de certos incômodos. Através da atuação do radiologista tornou-se possível a realização deste exame, uma vez que ele é o único profissional devidamente habilitado para atuar nesse segmento.

Tal fato deve-se aos riscos à saúde oferecidos pelas máquinas que operam com material radioativo. Dessa forma, a certificação do curso de Radiologia para poder trabalhar nesta área é algo essencial para o sistema de saúde.

O radiologista é, sem dúvidas, um profissional essencial para a promoção da qualidade de vida da sociedade. Diante dessa relevância, convém analisar um pouco mais a respeito dessa profissão, bem como informações importantes acerca do funcionamento do curso para se tornar um radiologista.

É um profissional com a habilidade para realizar diagnósticos e análise por meio de imagens geradas por aparelhos que fazem uso de radiação. Após a formação em um curso superior ou técnico, ele pode se tornar um médico, um tecnólogo ou ainda um técnico de radiologia.

O médico radiologista é aquele que forma-se em Medicina e, posteriormente, decide fazer uma especialização em Radiologia. Já o técnico ou tecnólogo em Radiologia optam, respectivamente, por realizar um curso técnico ou um curso superior em tecnologia de Radiologia.

O médico radiologista pode fazer diagnósticos, intervenções médicas e tratamentos que utilizem da radiologia, enquanto o técnico/tecnólogo tem uma rotina mais voltada para o manuseio com aparelhos e instrumentos de Radiologia, encontrando possibilidades de atuação em laboratórios e indústrias.

O radiologista poderá trabalhar em clínicas, hospitais e centros de saúde, espaços de logística (portos e aeroportos), indústrias e no ramo alimentício. A atuação deste profissional vai depender da área de atuação da Medicina, se ele for um médico radiologista, ou em formações mais amplas, se ele for um técnico ou tecnólogo.