Hoje, sexta-feira (15), celebra o Dia do Joalheiro

Nesta sexta-feira (15), é celebrado o Dia do Joalheiro, nesta data lembramos do profissional que é responsável por transformar pedras lapidadas e metais em verdadeiras obras de arte e assim ornar homens e mulheres.

As joias acompanham o ser humano desde os primórdios dos tempos. Tinham uma função de mostrar o cargo e o poder de uma pessoa. Por isso, os reis e rainhas levam coroas, cetros e outras joias que são usadas para distinguir sua função.

O trabalho de um joalheiro envolve diversas etapas, desde a concepção da peça até a sua finalização. O processo de criação de uma joia começa com a escolha dos materiais, como ouro, prata e pedras preciosas, e segue com o desenho e a modelagem da peça. Em seguida, o joalheiro realiza a fundição do metal, lapida as pedras e monta a joia, dando vida a uma peça única e exclusiva.

Podem significar a profissão, como é o caso do anel que muitos profissionais recebem quando se formam, ou um compromisso, no caso das alianças de casamento. Em todos esses objetos está por trás a mão hábil e experiente de um artesão, o joalheiro, que cria peças únicas.

O Dia do Joalheiro é uma oportunidade de valorizar o trabalho e o talento dos profissionais da ourivesaria, que dedicam horas de trabalho e dedicação para criar peças únicas e preciosas que encantam e emocionam as pessoas ao redor do mundo. É importante reconhecer o esforço e a paixão dos joalheiros, que transformam metal e pedras em verdadeiras obras de arte.

