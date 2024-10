Hoje, sexta-feira (18), celebra o Dia do Médico

Nesta sexta-feira (18), é celebrado o Dia do Médico, uma data que serve tanto para homenagear os profissionais quanto para recordar conquistas e desafios.

O médico é o profissional que diagnostica, trata e cura pessoas doentes. Ele pode ser generalista, ou seja, atender todos os tipos de encaminhamentos da área médica, ou especializado em alguma atividade ou função específica.

Partindo da reflexão sobre as realizações e pontos de melhoria na rotina dos médicos, é possível implementar iniciativas positivas nos ambientes de trabalho.

Em sua rotina, ele realiza consultas e interpreta exames para identificar o estado de saúde dos pacientes. Com base em sua análise, o profissional prescreve tratamentos, que podem incluir medicamentos, terapias, cirurgias ou outras intervenções.

Além do atendimento direto, o médico orienta os pacientes sobre hábitos saudáveis, prevenção de doenças e acompanhamento contínuo para garantir o bem-estar. Ele também pode participar de pesquisas científicas, estimulando avanços no tratamento de doenças e novas abordagens na medicina.

E, por consequência, potencializar o impacto das atividades com finalidade preventiva, diagnóstica e terapêutica. Além disso, o médico pode realizar atendimento em consultórios, pronto-socorro, urgência e emergência.

Atendimento em consultório

Esse tipo de atendimento é realizado em consultório médico, geralmente com hora marcada. O médico irá ouvir as queixas dos pacientes, solicitar exames e prescrever medicamentos.

Atendimento em Pronto Socorro

Diferente do atendimento em consultório, no pronto-socorro a equipe médica fica à disposição dos pacientes que chegam com alguma queixa e não podem esperar uma consulta médica, necessitando de atendimento imediato. Geralmente os médicos que trabalham em pronto-socorro atuam em regime de plantões.

Atendimentos de urgência e emergência

Os médicos podem atuar fora do ambiente hospitalar e do consultório médico, desenvolvendo um trabalho com as equipes de resgate, ou seja, ele irá até o local onde o paciente se encontra, um exemplo desse tipo de atendimento são os profissionais do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Dessa forma, os profissionais desfrutam do reconhecimento e motivação necessários para realizar suas atividades com zelo e dedicação.